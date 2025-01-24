Сетевое издание|18+|Пятница|24 янв 2025|20:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

ВТБ: спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxvdFr6k

По данным ВТБ, в 2024-м интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тыс. детских карт, что в 3 раза превышает показатели 2023-го.

Сумма покупок по детским картам ВТБ в 2024 году составила 10 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2023-го. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт - по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:

- «Супермаркеты» - 3,9 млрд рублей;

- «Рестораны и кафе» - 1,4 млрд рублей;

- «Товары для дома» - 1,1 млрд рублей;

- «Транспорт» - 762 млн рублей;

- «Медицина, здоровье и красота» - 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат также лидирует категория «Супермаркеты» - по ней совершено более 17 млн операций. Далее идут «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в 1,5 раза.

«Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков, и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Наша задача - предоставить им удобные и безопасные сервисы для развития финансовой грамотности и ежедневных оплат. Мы видим, что интерес к детским картам растет с каждым месяцем, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям - почувствовать себя самостоятельными и ответственными», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Детскую карту ВТБ можно оформить для ребенка с 6 лет. Родители могут ставить лимиты на траты, настраивать список получателей кодов для оплаты в интернете, получать уведомления об операциях и контролировать расходы в мобильном приложении банка. Ребенок, как и взрослый, может выбирать категории и получать кешбэк за покупки, делать переводы и следить за своими тратами. Этот инструмент помогает привить детям финансовую грамотность и обеспечить безопасность при совершении покупок.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы ВТБ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте