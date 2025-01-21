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Экономика

Финансист: Ставки по кредитам могут вырасти до 50%

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В 2025 году ставки по потребительским кредитам вырастут до 40-50%. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, из-за высоких процентных ставок рынок кредитования будет продолжать испытывать давление. Доступ к кредитам будет затруднен для многих заемщиков, особенно с учетом возможного повышения ключевой ставки до 23-24% в I квартале.

«Ставки по кредитам сейчас достигают 35-40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства заемщиков. А с ростом ключевой ставки ЦБ возможно в дальнейшем мы увидим кредиты по 45-50%, что станет исключительно заградительным фактором при получении кредита», — цитирует Петра Щербаченко «Газета.Ru».

По мнению финансиста, банки начнут отказывать в новых кредитах заемщикам, у которых на платежи по кредитам уходит 30-40% ежемесячного дохода.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, в 2024-м - трижды. Вслед за этими решениями банки увеличивали ставки по кредитам. 20 декабря 2024-го регулятор оставил ключевую ставку на уровне 21%.

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