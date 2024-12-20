Центробанк остановил цикл повышения ключевой ставки

20.12.2024 | 13:48

По итогам заседания совета директоров в пятницу, 20 декабря, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процент годовых, остановив цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Свое решение Центробанк объяснил более существенным, чем предполагалось в октябре, ужесточением денежно-кредитных условий, которому способствовали автономные от ДКП факторы.

Большинство аналитиков ожидали, что регулятор повысит ставку до 23 процентов, хотя некоторые участники соответствующих опросов не исключали даже более серьезного роста — до 25 процентов.

В конце октября, когда ставка дошла до рекордного в истории 21 процента, Центробанк предупредил, что к концу года она может подняться еще на два процентных пункта, если не появится признаков замедления инфляции. Прогнозы экспертов основывались на том, что рост цен не только не замедлился, а даже ускорился, причем большая часть его пришлась на продуктовую инфляцию.

Кроме того, Набиуллина предупреждала, что при текущих параметрах снижение ставки в конца года будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что только ускорит рост цен и ослабление рубля.

В то же время против нового повышения ставки активно выступали представители бизнеса и чиновники, указывавшие, что столь жесткая борьба с перегревом экономики может привести к стагфляции. Как утверждает Bloomberg, в последнее время с критикой в адрес Центробанка к президенту страны Владимиру Путину обращались многие влиятельные бизнесмены и представители элиты.