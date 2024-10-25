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В стране и мире

Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня

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Совет директоров Центробанка по итогам заседания 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19 процентов годовых до 21 процента. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

Сигнал после заседания в прошлом месяце предусматривал рост ставки, однако о том, что она достигнет рекордного 21 процента, аналитики заговорили уже в октябре, после публикации проекта федерального бюджета на 2025 год, а также свежих статистических данных. На возможность более серьезного ужесточения денежно-кредитной политики в последние недели намекали и представители ЦБ.

Предыдущим максимальным уровнем ключевой ставки были 20 процентов. В начале марта 2022 года регулятор поднял параметр более чем в два раза на фоне начала боевых действий на Украине.

Одновременно с ростом ставки регулятор дал максимально жесткий сигнал на следующее заседание. С момента прихода на пост председателя ЦБ Эльвиры Набиуллинной в 2013 году указание на то, что на следующем заседании ключевая ставка может быть повышена или понижена, означал, что параметр будет двигаться именно в этом направлении.

По оценке Банка России, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8 процента в пересчете на год, что выше, чем 7,5 процента в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1 процента после 7,7 процента в предыдущем месяце, так что инфляционное давление подошло к максимуму с начала года.

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Источник — lenta.ru
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