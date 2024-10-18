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Экономика

Экономист: Цены на одежду и электронику могут вырасти

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В ноябре инфляция замедлится до 7,8-8,2%, но цены могут вырасти. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Инфляция продовольственных товаров, включая сельхозтовары, - это устойчивый рост цен на продукты питания, вызванный факторами, такими как увеличение издержек, колебания валюты», - пояснил экономист.

Эксперт считает, что замедлить инфляцию может повышение ключевой ставки до 20% на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ.

По его словам, риски роста цен на непродовольственные товары сохраняются из-за проблем с импортом и увеличением издержек.

Инфляция непродовольственных товаров относится к росту цен на такие товары, как одежда и электроника. Она может быть связана с изменениями в стоимости сырья и логистике, добавил Петр Щербаченко.

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Источник — фото pixabay.com
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