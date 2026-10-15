Эксперты допустили ослабление до 90 рублей за доллар к концу 2027-го

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают ослабления рубля до 86 за доллар на конец текущего года и до 90 - на конец следующего. В процентном выражении прирост к концу 2027-го может составить порядка 7%.

«Ключевой фактор ослабления рубля фундаментальный - снижение покупательной способности валюты на фоне инфляции. Если в начале 2022 года курс составлял около 75 рублей за доллар, то сейчас, исходя из паритета покупательной способности, он соответствует примерно 90 рублям. Тактически другие факторы могут временно маскировать эту картину, но со временем фундаментальное влияние берет верх», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Алексей Корнилов на форуме «Россия зовет! Казань».

Среди дополнительных факторов, действующих в пользу ослабления рубля, спикер выделил возобновление покупок валюты Минфином: с 2022 года они практически не проводились, тогда как с мая 2026-го объемы стали расти - сначала до 1 млрд, затем до 5-6 млрд, а в текущем месяце достигли 12,1 млрд ежедневно.

Также значимым фактором названа цена отсечения цены на нефть в бюджетном правиле.