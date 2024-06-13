Зарплаты ниже МРОТ после вычета НДФЛ хотят запретить

13.06.2024 | 12:34

В четверг, 13 июня, в Госдуму РФ на рассмотрение вносится законопроект, запрещающий выплачивать фактическую (после вычета НДФЛ) зарплату ниже уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда).

Изменения хотят внести в Трудовой кодекс. Сейчас в нем говорится, что месячное вознаграждение за труд человека, полностью отработавшего этот период, не может быть ниже МРОТ.

Эту норму предлагают изменить, указав, что речь идет о фактической заработной плате.

«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет», - пишет ТАСС со ссылкой на автора инициативы, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Если законопроект примут, то работодатели больше не смогут в том числе устанавливать оклады как составные части зарплаты ниже уровня МРОТ.

Ранее сообщалось, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будут рассчитывать из медианной зарплаты, он составит практически половину от такого показателя, превысив 22 000 рублей.