В марте выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза

04.04.2024 | 15:11

По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей. Это в 1,5 раза выше, чем в феврале, но примерно на 10% ниже, чем годом раньше. Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн рублей - почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

В ВТБ в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, общая сумма сделок превысила 160 млрд рублей. Это более чем в 3 раза превосходит результат предыдущего месяца.

В Пензенской области в марте общая сумма сделок в ВТБ выросла в 2,6 раза, достигнув почти 826 млн рублей.

«Средний чек» одного кредита по итогам первого квартала составил около 4,9 млн, что примерно на 4% ниже, чем год назад. Наибольший объем сделок пришелся на Москву и область, на втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью, на третьем - Краснодарский край.

Драйверами спроса стали программы с господдержкой: наибольшим интересом по-прежнему пользовалась «Семейная ипотека», вторая по популярности – «Ипотека с господдержкой - 2020».

«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по охлаждению рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращаются. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В то же время ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому мы следим за финансовой конъюнктурой и не исключаем возможных решений при ее изменении», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По прогнозам специалистов, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки.

Смягчения политики ЦБ РФ эксперты ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.