Взлет цен на чай объяснили двумя причинами

В этом году ожидается рост цен на чай на 15-20%. Подорожание коснется не только напитков премиум-класса, но и бюджетного сегмента.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет телеграм-канал Mash.
По словам специалистов, есть две причины подорожания любимого многими пензенцами напитка. Первая - проблемы с логистикой.
Известно, что 65% чая, поставляемого на рынок, прибывает из Индии, Кении, Шри-Ланки. Цена на напиток вырастет из-за удорожания контейнерных перевозок: стоимость на эту услугу повысилась повсеместно.
Вторая причина - нестабильность курса валют в России. От него зависят все этапы производства чая, в том числе цены на оборудование и сырье.
«Причем импорт последнего - главная помеха для производства напитка в России», - отметили эксперты.
Ранее стало известно о подорожании традиционного для Нового года фрукта – мандарина. За год цена за килограмм выросла в среднем на 70%, а перед праздником ожидается увеличение еще на 5%.
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