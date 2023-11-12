Взлет цен на чай объяснили двумя причинами

12.11.2023 | 11:57

В этом году ожидается рост цен на чай на 15-20%. Подорожание коснется не только напитков премиум-класса, но и бюджетного сегмента.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет телеграм-канал Mash.

По словам специалистов, есть две причины подорожания любимого многими пензенцами напитка. Первая - проблемы с логистикой.

Известно, что 65% чая, поставляемого на рынок, прибывает из Индии, Кении, Шри-Ланки. Цена на напиток вырастет из-за удорожания контейнерных перевозок: стоимость на эту услугу повысилась повсеместно.

Вторая причина - нестабильность курса валют в России. От него зависят все этапы производства чая, в том числе цены на оборудование и сырье.

«Причем импорт последнего - главная помеха для производства напитка в России», - отметили эксперты.

Ранее стало известно о подорожании традиционного для Нового года фрукта – мандарина. За год цена за килограмм выросла в среднем на 70%, а перед праздником ожидается увеличение еще на 5%.