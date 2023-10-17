17.10.2023 | 19:23

На улице Пушанина в Гидрострое готовят площадку под асфальтобетонный завод. Во вторник, 17 октября, ее посетили первые лица города и области.

«На территории завода будут размещены асфальтосмесительная установка, административно-бытовой корпус с лабораторией, площадки хранения и другие объекты», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

До конца этого года планируется смонтировать все оборудование, к весне 2024-го - запустить объект в эксплуатацию, чтобы в период активных дорожных работ можно было пользоваться своей асфальтобетонной смесью.

Летом глава Пензы Александр Басенко рассказывал, что завод разместится в бывшей промзоне колонии № 5.

«Завод у нас появился, в полном комплекте прибыл из Китая. В связи с тем, что ИК № 5 не использует эту промышленную зону, мы обратились к руководству ФСИН для передачи земельного участка в собственность муниципалитета.

Он нам интересен потому, что, во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги (это позволит завозить материалы железной дорогой, что более эффективно, чем автомобильным транспортом); во-вторых, на данной территории - промышленные предприятия, а у асфальтового завода санитарно-защитная зона - 500 метров, другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - проинформировал он тогда депутатов гордумы.