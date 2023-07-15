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Экономика

Повышение цен на сигареты и алкоголь будет больше запланированного

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Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на сигареты и алкоголь на 5% вместо 4%, как планировалось ранее.

Повышение не коснется российского шампанского и жидкостей для вейпов.

«Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля», - сообщает РБК.

Ранее акцизы на крепкий алкоголь в 2024 году должны были составить 638 руб. за литр, теперь же они могут вырасти с 613 руб. (в 2023-м) до 643 руб.

Повышение акцизов на 5% ждет и слабоалкогольную продукцию, и вино. Что касается сидра, медовухи, пива, игристого вина и российского шампанского, то индексация останется запланированной - на 4%.

Акцизы на сигареты и папиросы, согласно планам Минфина, в следующем году составят 292 руб. за штуку (ранее намечалось 289 руб.).

«Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина», - отмечает издание.

В последний раз акцизы на сигареты, табачные изделия и никотинсодержащие жидкости поднимали 1 марта этого года. Рост на сигареты составил 2%, а на жидкость и табак для вейпов - на 11%. Увеличение было внеплановым.

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