Пензенцы все чаще предпочитают карты наличным деньгам

04.07.2023 | 22:00

В Пензенской области растет число жителей, перешедших на безналичную оплату товаров и услуг. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Банка России за первый квартал 2023 года.

«Доля количества безналичных операций по оплате товаров и услуг в 13,1 раза превысила долю операций по снятию наличных денег», - констатировали специалисты.

Уточняется, что всего за первые три месяца года жители региона совершили 62,4 млн операций с использованием карт и потратили 87,8 млрд рублей.

«По сравнению с 1 кварталом 2022 года рост составил 10,4% по количеству и 6,1% по объему», - пояснили в отделении.

На 1 апреля 2023 года в Пензенской области выпущено 2,8 млн банковских карт. Расплатиться ими можно было с помощью 26,5 тыс. электронных терминалов.