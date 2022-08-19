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Экономика

Банк «Кузнецкий» сможет открывать счета в валютах четырех стран СНГ

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Ассоциация банков России включила «Кузнецкий» в перечень региональных банков, которым будет предоставлена возможность расчетов со странами СНГ.

Посредником в процессе выступает Межгосударственный банк, учрежденный в 1993 году с целью содействия экономической интеграции и развитию национальных экономик стран Содружества Независимых Государств.

Теперь банк «Кузнецкий» сможет организовать расчеты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальных валютах Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Банк «Кузнецкий» готов оказать всестороннюю помощь участникам внешнеэкономической деятельности, у которых есть необходимость в проведении таких расчетов. Со всеми вопросами и пожеланиями можно обращаться в отдел валютных операций по телефону 8 (8412) 23-19-32.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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