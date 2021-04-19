Сетевое издание|18+|Понедельник|19 апр 2021|19:41
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Экономика

В Пензе обсудили способы привлечения туристов в регион

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Столичные специалисты учат пензенцев строить туристические пирамиды, чтобы привлечь в область гостей со всех уголков России и зарубежья.

«Мы с 2018 года пересматриваем стратегии регионов. Где мы можем найти синергию туризма с другими экономиками, где мы можем сделать так, что туризм будет работать на другую экономику, и поэтому другая экономика даст ему денег?» - пояснил директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин (г. Москва).

Учесть все ошибки прошлого, чтобы в будущем, причем уже в ближайшем, в регион приезжало все большее количество гостей, готовых платить. Современные вызовы и тренды на рынке туризма обсуждали участники стратегической сессии. Встреча заинтересованных сторон проходила в Центре культурного развития. Целей множество.

«Перед нами стоят большие вопросы, тем более в это тяжелое время. Я надеюсь, что с помощью наших специалистов, которые приехали к нам, мы найдем решение и в дальнейшем будем развивать прежде всего внутренний туризм», - сообщил врио зам. министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

«Самая приятная задача - чтобы пензенские предприниматели, которые в той или иной степени привязаны к туризму (это и туристические компании, и рестораны, и бары, и гостиницы), немножко заработали денег», - подчеркнул врио зам. председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Часть из средств в виде налогов, конечно же, останется в регионе.

Достойных объектов, способных заинтересовать любителей путешествий, в Пензенской области масса. Многочисленные музеи, галереи, памятники истории и архитектуры.

Нельзя не брать во внимание ежегодные фестивали - музыкальные и литературные, которые знают и посещают туристы. Но их могло бы быть и больше. Для этого необходимо развивать инфраструктуру и не только привлекать бюджетные средства, которых традиционно на данную отрасль не хватает, а делать ставку на деньги инвесторов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Пока только попы постоянно получают подачки из бюджета.

Предприниматели зарабатывают сами

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Часть из средств в виде налогов, конечно же, останется в регионе.
а другая часть куда денется?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Достойных объектов, способных заинтересовать любителей путешествий, в Пензенской области масса
А дырявый Иван-конь у фонтана,это достойный объект или достоин порицания и места на помойке?

Гость||

Лучше б озадачились созданием рабочих мест с достойной зарплатой,а то как с турцией нет туризма и нет денег

Гость||

Турцию закрыли,турист ломанётся к нам,в столицу русской коррупции.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Столичные специалисты учат пензенцев строить туристические пирамиды
Пирамиды... Как это верно! А свой Мавроди у нас есть?

Гость||

Какие то дурачки какую то чушь обсуждают. Это я не про комментаторов.

Гость||

Это снова из КВН будут руководить туризмом

Гость||

Бла-бла-бла-бла.

Гость||

Мужик на последней фотке - явно не в себе.

Гость||

В Пензе живёт великий Новатор. Нужно обустроить музей Одного Новатора с его изделиями, научными трудами, изобретениями.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы с 2018 года пересматриваем стратегии регионов. Где мы можем найти синергию туризма с другими экономиками, где мы можем сделать так, что туризм будет работать на другую экономику, и поэтому другая экономика даст ему денег?»
Промышленность восстановить не думали?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе живёт великий Новатор. Нужно обустроить музей Одного Новатора с его изделиями, научными трудами, изобретениями.

В губернаторском доме надо бы выставку в 500 мил. организовать. Как нить губернаторские 500 миллионов. И вообще объявить конкурс на лучшего взяточника и взяткодателя.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше б озадачились созданием рабочих мест с достойной зарплатой,а то как с турцией нет туризма и нет денег

Так они созданы 25 000 000 )))самозанятых)))

Гость||

За 500 мил я и сам там постою в стеклянном шкафу.

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Имя: Гость
Комментарий:

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