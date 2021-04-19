В Пензе обсудили способы привлечения туристов в регион

19.04.2021 | 18:47

Столичные специалисты учат пензенцев строить туристические пирамиды, чтобы привлечь в область гостей со всех уголков России и зарубежья.

«Мы с 2018 года пересматриваем стратегии регионов. Где мы можем найти синергию туризма с другими экономиками, где мы можем сделать так, что туризм будет работать на другую экономику, и поэтому другая экономика даст ему денег?» - пояснил директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин (г. Москва).

Учесть все ошибки прошлого, чтобы в будущем, причем уже в ближайшем, в регион приезжало все большее количество гостей, готовых платить. Современные вызовы и тренды на рынке туризма обсуждали участники стратегической сессии. Встреча заинтересованных сторон проходила в Центре культурного развития. Целей множество.

«Перед нами стоят большие вопросы, тем более в это тяжелое время. Я надеюсь, что с помощью наших специалистов, которые приехали к нам, мы найдем решение и в дальнейшем будем развивать прежде всего внутренний туризм», - сообщил врио зам. министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

«Самая приятная задача - чтобы пензенские предприниматели, которые в той или иной степени привязаны к туризму (это и туристические компании, и рестораны, и бары, и гостиницы), немножко заработали денег», - подчеркнул врио зам. председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Часть из средств в виде налогов, конечно же, останется в регионе.

Достойных объектов, способных заинтересовать любителей путешествий, в Пензенской области масса. Многочисленные музеи, галереи, памятники истории и архитектуры.

Нельзя не брать во внимание ежегодные фестивали - музыкальные и литературные, которые знают и посещают туристы. Но их могло бы быть и больше. Для этого необходимо развивать инфраструктуру и не только привлекать бюджетные средства, которых традиционно на данную отрасль не хватает, а делать ставку на деньги инвесторов.