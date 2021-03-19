Банк «Кузнецкий» принимает заявки по госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.0

19.03.2021 | 12:03

Банк «Кузнецкий» начал прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках государственной программы поддержки предпринимательства.

Новую программу льготного кредитования предпринимателей объемом 170 млрд рублей под поручительство ВЭБ.РФ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Претендовать на льготные кредиты смогут представители наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее входили в программу ФОТ 2.0, предусматривавшую антикризисные кредиты под 2% годовых. Это гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.

Воспользоваться государственной программой, как и ранее, смогут организации, которые сохранят не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Кредитные договоры заключаются сроком до одного года. В течение первых 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

В 2020 году «Кузнецкий» одним из первых вошел в список уполномоченных Правительством РФ банков и начал выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в соответствии с пакетом госпрограмм, направленных на восстановление экономики после пандемии.

«В ходе совместной реализации антикризисных мер, направленных на поддержание экономики, мы профинансировали бизнес на общую сумму свыше 300 млн рублей. Это позволило клиентам банка сохранить свой бизнес, рабочие места и своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.