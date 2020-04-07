07.04.2020 | 09:20

Банк «Кузнецкий» получил аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Интерком-Аудит» о результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, составленное в соответствии с российскими правилами.

Согласно заключению аудитора, отчетность банка достоверна и точно отражает его финансовое положение по состоянию на начало и конец периода.

Активы банка на 31 декабря 2019-го по отношению к началу года увеличились на 754 млн рублей, или на 13%. Чистые процентные доходы составили 315 млн, что на 17 млн, или на 5,8%, выше показателя за аналогичный период 2018-го.

«Мы довольны полученным результатом, который в очередной раз подтверждает правильность выбранной стратегии развития, а также подчеркивает эффективность принятых решений. В дальнейшем мы ожидаем не менее высокий рост финансовых результатов», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

С аудиторским заключением можно ознакомиться на сайте www.kuzbank.ru.

По версии «Эксперт РА», «Интерком-Аудит» входит в топ-15 крупнейших российских аудиторских организаций и крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.