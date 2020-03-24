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Экономика | В Пензе хотят провести Дни Тунисской Республики

24.03.2020|10:08
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Правительство Пензенской области рассматривает вопрос развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества с Тунисом.

«Так, в числе прочего рассматривается возможность проведения в текущем году Дней Тунисской Республики в Пензенской области. Мероприятие может стать отличной возможностью для обмена опытом с иностранными коллегами, расширения рынков сбыта и увеличения экспортных поставок производимой продукции», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

В первую очередь внимание тунисцев привлекает продукция предприятий, входящих в приборостроительный кластер «Безопасность». Их руководителям предлагается принять участие в выставке, которая будет организована во время Дней Тунисской Республики в Пензенской области, и дать возможность делегации тунисцев посетить предприятие.

«Дата и время проведения вышеназванных мероприятий будут сообщены дополнительно», - добавили в Министерстве промышленности и инновационной политики Пензенской области.

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Гость|24.03.2020 10:24|

"Коронами" будут меняться? Так это нормально.

Гость|24.03.2020 10:34|

Танис - отличная страна.

Имя: Гость
Комментарий:

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