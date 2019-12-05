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Экономика | Михаил Дралин принял участие во встрече с председателем Банка России

05.12.2019|12:20
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Председатель правления банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета ассоциации «Россия» Михаил Дралин принял участие в очередном заседании рабочей группы регулятора и Ассоциации банков России по вопросам деятельности и развития банков с базовой лицензией, которое состоялось 3 декабря в Москве.

Встречу провела председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В мероприятии также приняли участие президент ассоциации Георгий Лунтовский, председатель совета ассоциации Анатолий Аксаков, руководители кредитных организаций и Банка России.

На заседании обсудили перспективы и возможности развития банков с базовой лицензией, вопросы поддержания их конкурентоспособности. В рамках встречи были затронуты результаты рассмотрения и реализации предложений, которые поднимались на предыдущем заседании 18 февраля 2019 года.

Напомним, что прямо сейчас завершается голосование на сайте Ассоциации российских банков www.nbp-golos.ru в номинации «Лучший банк моего города» Национальной банковской премии - 2019. Там можно проголосовать за банк «Кузнецкий».

Источник — фото www.asros.ru
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