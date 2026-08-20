21 августа в Пензе начнется фолк-фестиваль «Абашевские узоры»

В пятницу, 21 августа, на Юбилейной площади в Пензе начнется второй фолк-фестиваль «Абашевские узоры» (0+), приуроченный к Году народного единства. Программа рассчитана на три дня.

21-го числа в 17:00 начнется выступление пензенских «Мирян». Далее на сцену выйдут:

- в 18:00 - московский коллектив «Ойме», представляющий финно-угорскую культуру и фольклор Северного Кавказа;

- в 19:00 - Московский народный хор;

- в 20:00 - этногруппа из Уфы «Курайсы»;

- в 21:00 - легендарные «Сябры» (Белоруссия).

22 августа гостей фестиваля также ждет разнообразная программа:

- с 16:00 - белгородская группа «Федора Фолк»;

- с 17:00 - казанская тюрко-татарская этногруппа «Риваять»;

- с 18:00 - ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж»;

- с 19:00 до 21:00 - московские команды «Партизан ФМ», «Сказки» и «После 11».

23-го числа запланированы выступления:

- с 16:00 - группы «Странники» (Пенза);

- с 17:00 - проекта «Этносфера» Сергея Старостина (Москва);

- с 18:00 - коллектива «Торама» (Саранск);

- с 19:00 - фолк-проекта «Видеоигры» (Москва);

- с 20:00 - фолк-трио «Хвоя».

В 21:00 в финале фестиваля на большую сцену выйдет заслуженная артистка России Пелагея.

В течение каждого из трех дней будут работать ярмарка народных промыслов и мастер-классы по традиционным ремеслам. Желающих угостят блюдами кухни народов России и мира и духовно обогатят на лекциях об истории, культуре и языках региона. С картой локаций можно ознакомиться на сайте фестиваля в разделе «Навигация».

Вход свободный.