В селе Радищево появится современный кинозал

Культура

В селе Радищево появится современный кинозал
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Дом культуры села Радищево (Кузнецкий район) получит 3 000 000 рублей на создание центра аудиовизуального контента. Об этом сообщили в среду, 19 августа, в областном правительстве.

В учреждении установят проектор, экран, акустическую систему, удобные кресла. Кроме того, заведение подключат к единой цифровой платформе с коллекцией современных российских фильмов.

Возможность присутствовать на кинопоказах появится у жителей Радищева и окрестных сел до конца года.

«Для многих семей из небольших сел совместный поход в кино - редкое событие: раньше приходилось тратить время и деньги на дорогу, а иногда и вовсе отказываться от поездки. Теперь все изменится: уютный зал рядом с домом позволит чаще собираться всей семьей, смотреть новинки и любимые картины вместе», - отметили в районной администрации.

Ранее стало известно о грядущем обновлении центра «Юбилейный» в Чемодановке (Бессоновский район). Помимо капитального ремонта, здесь поставят другие кресла и переустроят механику сцены в зрительном зале, а в хореографическом классе заменят оборудование.

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