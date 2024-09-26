В Спасском соборе в Пензе завершили роспись алтарей

26.09.2024 | 08:17

В Пензе в Спасском кафедральном соборе завершили очередной этап росписи. Художники преобразили малый северный, малый южный и главные алтари.

Также окончены сопутствующие работы: золочение, воссоздание живописи, нанесение орнамента.

Ход работ проконтролировал министр по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин.

«Следующий этап включает работы по внутренней росписи купола, барабана, парусов, столпов храма-памятника (1-й этап, 2-я часть)», - отметили в пресс-службе министерства.

Над Спасским собором трудится творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград». Именно она разработала лепнину, полы, хорос и светильники храма. Роспись выполняют в стиле классицизма, стены не собираются перегружать различными композициями.

Полностью работы должны закончить в начале 2026 года.

В апреле 2024-го сообщалось о завершении росписи левого (северного) придела, освященного в честь святителя Иннокентия Пензенского.

«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», - рассказали тогда в Пензенской епархии.