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Общество

В Спасском соборе в Пензе завершили роспись алтарей

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В Пензе в Спасском кафедральном соборе завершили очередной этап росписи. Художники преобразили малый северный, малый южный и главные алтари.

Также окончены сопутствующие работы: золочение, воссоздание живописи, нанесение орнамента.

В Спасском соборе в Пензе завершили роспись алтарей

Ход работ проконтролировал министр по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин.

В Спасском соборе в Пензе завершили роспись алтарей

«Следующий этап включает работы по внутренней росписи купола, барабана, парусов, столпов храма-памятника (1-й этап, 2-я часть)», - отметили в пресс-службе министерства.

В Спасском соборе в Пензе завершили роспись алтарей

Над Спасским собором трудится творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград». Именно она разработала лепнину, полы, хорос и светильники храма. Роспись выполняют в стиле классицизма, стены не собираются перегружать различными композициями.

Полностью работы должны закончить в начале 2026 года.

В апреле 2024-го сообщалось о завершении росписи левого (северного) придела, освященного в честь святителя Иннокентия Пензенского.

«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», - рассказали тогда в Пензенской епархии.

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Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры области
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