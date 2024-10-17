17.10.2024 | 10:26

В Спасском соборе Пензы возобновляются богослужения. Ранее храм был закрыт для посещения в связи с установкой лесов для росписи.

В субботу, 19 октября, в 17:00 здесь начнется всенощное бдение.

23 октября отмечается день памяти святителя Иннокентия Пензенского. В связи с этим пройдут праздничные службы, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

22 октября в 16:00 начнется малая вечерня, в 17:00 - всенощное бдение. 23 октября в 8:30 состоится Божественная литургия.

К росписи Спасского собора приступили в марте с алтарной части храма. В апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела. Теперь начинаются работы в центральной части собора. Они должны быть завершены к середине 2025 года.

Роспись храма выполняет творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград», художники которой ранее разработали лепнину и полы, хорос и все светильники.