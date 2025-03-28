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Культура

В Пензе предложили установить еще один памятник

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В Пензе может появиться новый памятник. С соответствующей инициативой на сессии городской думы в пятницу, 28 марта, выступил депутат Андрей Жданников.

«Здание, в котором находится сейчас администрации города Пензы, раньше находилось на Центральной площади. В 1995 году в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне она была переименована в площадь Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. И вот уже 30 лет прошло, а до сих пор не установлен памятник. В связи с этим у меня предложение: все-таки в год 80-летия Победы заложить в основание первый камень будущего памятника Жукову», - высказался Жданников.

Он заявил, что готов лично возглавить рабочую группу по проработке данного вопроса.

«Наша партия готова организовать сбор на изготовление этого памятника, думаю, что коллеги из других фракций поддержат это предложение», - заключил депутат.

Ранее в Пензе появились бюсты бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева (на Юбилейной площади), советского деятеля Георга Мясникова (около отделения Союза художников России на Максима Горького, 41), первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова (у здания правительства на улице Московской) и председателя горисполкома Александра Щербакова (в сквере на улице Славы).

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