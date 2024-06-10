Бюст Александра Щербакова решили установить в сквере Славы

10.06.2024 | 12:32

В среду, 12 июня, в сквере на улице Славы в Пензе откроют бюст председателя горисполкома Александра Щербакова (1928-2016).

По данным пресс-службы мэрии, мероприятие состоится с 9:00 до 9:20. Также в этот день в Зеленом зале картинной галереи пройдет презентация книги о Щербакове. Начало в 9:30.

Александр Щербаков был председателем Пензенского горисполкома с 1965 по 1984 год. В 1984-1991-м являлся первым заместителем председателя Пензенского облисполкома, председателем региональной плановой комиссии. С 1988 по 1991 год работал начальником главного планово-экономического управления облисполкома.

С 1991-го по 1993-й находился на посту первого заместителя главы администрации Пензенской области. В 1994 году был приглашен в качестве консультанта главы администрации региона. С 1994 по 2002 год трудился первым заместителем генерального директора АООТ «Фармация», являлся почетным гражданином Пензы и области.

Также 12 июня у здания регионального правительства со стороны улицы Московской состоится открытие Галереи почета и славы Пензенской области. Оно запланировано на 8:30-8:50.

Ранее в Пензе появились бюсты бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева (на Юбилейной площади), советского деятеля Георга Мясникова (около отделения Союза художников России на Максима Горького, 41) и первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова (у здания правительства на улице Московской).