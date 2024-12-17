В Спасском соборе продолжают воссоздавать внутреннее убранство

17.12.2024 | 20:29

В Пензе продолжается роспись Спасского кафедрального собора. Ход работ на днях проконтролировал министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Он осмотрел объект вместе с представителями Пензенской епархии и реставраторами.

«В настоящее время продолжаются работы по воссозданию живописи и внутреннего убранства храма в четверике, северной и восточной частях четверика (золочение, воссоздание живописи, орнамент, искусственный мрамор, леса). Текущий этап будет завершен до конца 2024 года», - сообщили в министерстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте. Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела.

В октябре специалисты перешли к центральной части собора, здесь все должно быть сделано к середине 2025 года. Полностью же работы планируется закончить в 2026-м.

«В нефе алтаря изображен Крест Господень с предстоящими ангелами. На южной стене написан образ святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Стены украшены венецианской штукатуркой и орнаментами», - рассказали в Пензенской епархии.

Роспись храма выполняет творческая мастерская Дмитрия Трофимова «Царьград», художники которой ранее разработали лепнину и полы, хорос (паникадило в форме обода колеса) и все светильники.

Ради установки лесов приходилось на время приостанавливать богослужения, в октябре службы возобновились.