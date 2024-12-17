На старинном здании на Московской разместили мемориальную доску

17.12.2024 | 19:17

Во вторник, 17 декабря, на улице Московской в Пензе, на доме № 74, появилась мемориальная доска, посвященная известному физику Борису Кадомцеву.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и располагается рядом со сквером Дениса Давыдова. Когда-то в нем размещались 2-я женская гимназия, аптека и винный завод.

Член Академии наук СССР, директор института ядерного синтеза Курчатовского института Борис Кадомцев провел в Пензе ранее детство и школьные годы.

Он учился в школе № 2. В те годы учебное заведение располагалось как раз на Московской, 74, уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

«Размещение на памятниках мемориальных досок, информационных надписей и обозначений - важная составляющая в деле популяризации историко-культурного наследия», - подчеркнули в ведомстве.