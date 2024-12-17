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Культура

На старинном здании на Московской разместили мемориальную доску

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Во вторник, 17 декабря, на улице Московской в Пензе, на доме № 74, появилась мемориальная доска, посвященная известному физику Борису Кадомцеву.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и располагается рядом со сквером Дениса Давыдова. Когда-то в нем размещались 2-я женская гимназия, аптека и винный завод.

На старинном здании на Московской разместили мемориальную доску

Член Академии наук СССР, директор института ядерного синтеза Курчатовского института Борис Кадомцев провел в Пензе ранее детство и школьные годы.

Он учился в школе № 2. В те годы учебное заведение располагалось как раз на Московской, 74, уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

«Размещение на памятниках мемориальных досок, информационных надписей и обозначений - важная составляющая в деле популяризации историко-культурного наследия», - подчеркнули в ведомстве.

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Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
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