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Культура

Стало известно, когда в Пензе проведут Губернаторскую елку

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Новогодняя Губернаторская елка в Пензе в этом году состоится 20 декабря. Соответствующее распоряжение подписал Олег Мельниченко.

Торжество традиционно устраивают, чтобы поощрить сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве.

Праздник для них пройдет в областном драматическом театре, он начнется в 13:00.

Организатором выступит региональное министерство труда, социальной защиты и демографии. Оно должно составить список детей и приобрести подарки за счет областного бюджета.

За новогоднее представление и показ спектакля будет отвечать минкульт региона.

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