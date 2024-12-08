Стало известно, когда в Пензе проведут Губернаторскую елку

Новогодняя Губернаторская елка в Пензе в этом году состоится 20 декабря. Соответствующее распоряжение подписал Олег Мельниченко.
Торжество традиционно устраивают, чтобы поощрить сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве.
Праздник для них пройдет в областном драматическом театре, он начнется в 13:00.
Организатором выступит региональное министерство труда, социальной защиты и демографии. Оно должно составить список детей и приобрести подарки за счет областного бюджета.
За новогоднее представление и показ спектакля будет отвечать минкульт региона.
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