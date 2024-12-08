Стало известно, когда в Пензе проведут Губернаторскую елку

08.12.2024 | 13:53

Новогодняя Губернаторская елка в Пензе в этом году состоится 20 декабря. Соответствующее распоряжение подписал Олег Мельниченко.

Торжество традиционно устраивают, чтобы поощрить сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличившихся в учебе, спорте, творчестве.

Праздник для них пройдет в областном драматическом театре, он начнется в 13:00.

Организатором выступит региональное министерство труда, социальной защиты и демографии. Оно должно составить список детей и приобрести подарки за счет областного бюджета.

За новогоднее представление и показ спектакля будет отвечать минкульт региона.