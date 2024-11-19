В 2024 году вырос туристический поток в Пензенскую область

19.11.2024 | 19:16

В 2024 году увеличился поток туристов в регион. С января по сентябрь его посетили 336 тысяч человек, и к концу года ожидается, что их станет около 370 тысяч - на 5% больше, чем в 2023-м.

Об этом губернатору Олегу Мельниченко доложил глава регионального министерства культуры и туризма Сергей Бычков на заседании областного правительства.

По словам министра, за 2 года на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из федерального бюджета выделили более 668 миллионов рублей.

«Работа ведется по четырем ключевым направлениям: создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров; создание модульных некапитальных средств размещения; поддержка и продвижение событийных мероприятий; реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования», - говорится на сайте правительства области.

«Одна из основ развития туризма в регионе - это организация удобных маршрутов», - не раз подчеркивал Олег Мельниченко.

Так, между селами Паны (Наровчатский район) и Абашево (Спасский) была построена «туристическая» дорога. На нее потратили более 632 миллионов рублей.

До конца 2024 года в регионе планируют реализовать два инвестиционных проекта и создать 40 модульных объектов для проживания, которые смогут разместить 150 человек. Эти современные объекты расположены в красивых местах области.

Первый проект - городская база отдыха на реке Старая Сура в Пензе, где сделают 5 модульных зданий с 10 номерами на 30 человек.

Второй - глэмпинг-парк в селе Бессоновка, где построят 30 домов из клееного бруса, которые вместят 120 человек.