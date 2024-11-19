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Культура

Губернатор призвал развивать кластер событийного туризма

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко указал на необходимость развивать кластер событийного туризма. Тема обсуждалась на заседании регионального правительства.

Как пример он привел фестиваль военно-исторической реконструкции «Торуевское городище», собравший летом тысячи человек.

«Движение исторической реконструкции вызывает у людей огромный интерес. Первый блин был не комом, так давайте это развивать. Это и хороший воспитательный момент для детей, нужно этим заниматься», - отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в настоящее время с коллегами из Москвы обсуждается еще один проект, который может привлечь туристов, - фестиваль этнической музыки.

«Также нужно менять формат проведения фестиваля «Золотаревское городище». В той форме, в которой его начинали, он себя исчерпал. Без интересных событий, без увеличения номерного фонда гостиниц у нас не будет значительного роста туристического потока», - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко также отметил, что в регионе есть еще интересные места для событийного туризма - Наровчат, Вадинск (Керенск) и Белинский, но нужно организовать все так, чтобы люди захотели приезжать.

«Мы поддерживаем инфраструктуру - отремонтировали Музей одной картины, открыли в историческом здании новый корпус краеведческого музея, памятник Первопоселенцу привели в нормальное состояние, формируются интересные туристические маршруты, создана охранная зона в историческом центре Пензы. Но этого всего недостаточно, чтобы туристы из других регионов ехали. Нам нужен яркий кластер событийного туризма», - подытожил губернатор.

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Источник — фото регионального правительства
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