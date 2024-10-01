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Культура

В Пензенской области готовятся к празднованию 80-летия Победы

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В Пензенской области утвердили план мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Соответствующее распоряжение председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 27 сентября.

Для школьников и студентов в течение учебного года будут проводиться уроки мужества, разного рода соревнования, серия лекций «Время пришло», военно-спортивная игра «Сурский рубеж».

Предусмотрена реализация проектов «Класс Героя», «Свидетели бессмертного подвига» (последний включает экскурсии, дискуссии, мастер-классы).

Зимой станет работать «Снежный десант РСО», в рамках которого студенты будут помогать ветеранам в быту, например в уборке снега.

Запланированы серия передвижных музейно-выставочных экспозиций, в том числе «Автобус Победы», «Пенза - фронту», серия выставок «Дорогами войны», открытый поэтический марафон «Память поколений свята», песенный марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» с выездными концертами.

В феврале стартуют региональная патриотическая акция «80 дней до Победы» и областной конкурс патриотической песни «Февральский ветер». В марте регион присоединится к всероссийской акции «Под знаменем Победы».

В апреле начнется городской фестиваль чтецов «А мы из Пензы». С 30 апреля по 8 мая будут проводиться патриотические экскурсии «Пенза - город трудовой доблести», анонсирована также серия лекций «Герои земли Пензенской».

Наибольшее число мероприятий намечено провести в мае: акции «Звезда памяти», «Кораблик Победы», «Голубь мира», «Бессмертный полк», «Книга памяти», «Поем «Катюшу» вместе», «Вальс Победы», «1 418 шагов к Победе», концерты под окнами ветеранов, историко-культурный марафон «Этих дней не смолкнет слава», конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» и многое другое.

Минздрав проведет диспансеризацию ветеранов, в том числе на дому.

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