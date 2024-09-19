В Каменке в пятый раз пройдет «Картофель Fest»

19.09.2024 | 12:36

В субботу, 21 сентября, в Каменке пройдет ставший традиционным праздник «Картофель Fest». Об этом сообщается на странице районного Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

В программе гастрономического фестиваля - выставки, фотозоны, интерактивные и квест-площадки.

Не забыта и культурная составляющая: перед гостями выступят творческие коллективы из разных районов Пензенской области.

Гвоздем программы станет дегустация всевозможных блюд из картофеля, главное из которых носит название «фестивальная картошечка».

«Картофель Fest» состоится уже в пятый раз. Начало в 10:00.