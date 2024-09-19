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Культура

В Каменке в пятый раз пройдет «Картофель Fest»

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В субботу, 21 сентября, в Каменке пройдет ставший традиционным праздник «Картофель Fest». Об этом сообщается на странице районного Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

В программе гастрономического фестиваля - выставки, фотозоны, интерактивные и квест-площадки.

Не забыта и культурная составляющая: перед гостями выступят творческие коллективы из разных районов Пензенской области.

Гвоздем программы станет дегустация всевозможных блюд из картофеля, главное из которых носит название «фестивальная картошечка».

«Картофель Fest» состоится уже в пятый раз. Начало в 10:00.

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