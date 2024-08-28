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Культура

Сумму госзакупок концертов предложили ограничить миллионом

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Депутат Госдумы Владислав Даванков направил в правительство предложение ограничить предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов известных исполнителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил, что для выступления певца SHAMAN на Дне города в Оренбурге власти заключили контракт на сумму 16 млн рублей.

Парламентарий отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. Так, выступление Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн.

«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», - отмечает Владислав Даванков.

По его мнению, сумма, выделяемая из бюджетов на концерты, должна составлять не более 1 млн рублей. Сэкономленные средства могут быть использованы для поддержки жителей Белгородской и Курской областей, которые вынуждены эвакуироваться.

Ранее у многих жителей Пензы вызвала недовольство сумма, в которую обойдется выступление «Хора Турецкого», запланированное на 1 сентября на Юбилейной площади, - порядка 11 млн рублей. Пензенцы считают, что деньги тратятся не по назначению, и предлагают направить их на нужды СВО или помощь эвакуированным.

В региональном министерстве культуры объяснили, что концерт арт-группы организован «в качестве мер патриотического воспитания подрастающего поколения».

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