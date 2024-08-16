Прокуратуру не устроили темпы капремонта земетчинской библиотеки

16.08.2024 | 10:51

В Земетчинском районе прокуратура осталась недовольна ходом капитального ремонта МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Земетчинского района» по муниципальному контракту, заключенному в рамках нацпроекта «Культура».

По документам, работы должны быть завершены до 24 августа.

В здании нужно заменить внутренние системы водоснабжения, водоотведения, отопления и смонтировать охранно-пожарную сигнализацию.

На эти цели выделено больше 11 млн рублей.

«Работники прокуратуры совместно с представителями заказчика и подрядчика оценили объем выполненных работ. В связи с недостаточными темпами их проведения подрядчику - индивидуальному предпринимателю - объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Исполнение контракта продолжат держать на контроле.