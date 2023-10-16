Сетевое издание|18+|Понедельник|16 окт 2023|17:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Часть пензенцев требуют отменить концерт Дианы Арбениной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Часть пензенцев требуют отменить концерт Дианы Арбениной, запланированный в рамках гастрольного тура в честь 30-летия «Ночных снайперов». Артистка должна приехать в областной центр 25 октября.

Свое недовольство горожане высказали в соцсетях и связали его с политической позицией певицы.

«Проведение данного «мероприятия» на территории любого из регионов нашей Родины изначально было похоже на плевок в адрес народа страны», «Администрация Пензенской области, просим вас проснуться и снять розовые очки! Еще в ваших силах отменить концерт Арбениной! Просим не пускать эту личность в наш славный город», - написали они.

Не все оказались против выступления артистки. «Она поет политические песни? Или пропагандирует свою позицию со сцены? Музыка либо нравится, либо нет. Все остальное - бред», - заявила пензячка.

Негодующим горожанам ответили представители регионального минспорта, так как концерт пройдет на площадке, подведомственной ему. «Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» не состоят ни в одних списках нежелательных артистов, которым не рекомендовано проведение концертов на территории России. С начала проведения СВО Диана Арбенина остается в России, дает концерты. На данный момент ее высказываний, осуждающих проведение СВО, в Сети не обнаружено», - сообщили пензенцам.

Тем временем концерт Арбениной в Йошкар-Оле, назначенный на 18 октября, отменили. В нескольких других городах также нашлись противники ее выступлений.

В своем телеграм-канале артистка высказалась о происходящем. «Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Вуаля!» - написала она.

При этом ранее певица заявила, что не собирается покидать страну. Она назвала трагедией то, что происходит с Россией, но подчеркнула, что останется жить и петь в ней, «как и весь народ».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте