16.10.2023 | 16:49

Часть пензенцев требуют отменить концерт Дианы Арбениной, запланированный в рамках гастрольного тура в честь 30-летия «Ночных снайперов». Артистка должна приехать в областной центр 25 октября.

Свое недовольство горожане высказали в соцсетях и связали его с политической позицией певицы.

«Проведение данного «мероприятия» на территории любого из регионов нашей Родины изначально было похоже на плевок в адрес народа страны», «Администрация Пензенской области, просим вас проснуться и снять розовые очки! Еще в ваших силах отменить концерт Арбениной! Просим не пускать эту личность в наш славный город», - написали они.

Не все оказались против выступления артистки. «Она поет политические песни? Или пропагандирует свою позицию со сцены? Музыка либо нравится, либо нет. Все остальное - бред», - заявила пензячка.

Негодующим горожанам ответили представители регионального минспорта, так как концерт пройдет на площадке, подведомственной ему. «Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» не состоят ни в одних списках нежелательных артистов, которым не рекомендовано проведение концертов на территории России. С начала проведения СВО Диана Арбенина остается в России, дает концерты. На данный момент ее высказываний, осуждающих проведение СВО, в Сети не обнаружено», - сообщили пензенцам.

Тем временем концерт Арбениной в Йошкар-Оле, назначенный на 18 октября, отменили. В нескольких других городах также нашлись противники ее выступлений.

В своем телеграм-канале артистка высказалась о происходящем. «Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Вуаля!» - написала она.

При этом ранее певица заявила, что не собирается покидать страну. Она назвала трагедией то, что происходит с Россией, но подчеркнула, что останется жить и петь в ней, «как и весь народ».