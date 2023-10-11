В Пензе анонсировали обновление одного из школьных курсов

11.10.2023 | 17:42

Пензенских школьников научат лепить свистульки. О развитии народного промысла по изготовлению знаменитой абашевской игрушки рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина. Тема была поднята на заседании гордумы в среду, 11 октября.

По словам Веры Фейгиной, мастера своего дела уже передают свой богатый опыт юному поколению. С сентября в художественных школах проходят занятия, на которых дети учатся лепить игрушки-свистульки.

На апрель в городе запланирован конкурс керамистов, где один из символов Пензенской области будет представлен во всей красе. Программа мероприятия разрабатывается уже сейчас, а принять ее должны в ноябре.

В следующем учебном году в школах Пензы уроки по изготовлению абашевской игрушки войдут в школьную программу «История искусств».

«Так мы сможем вернуть абашевской игрушке былую славу», - резюмировала Вера Фейгина.

Генеральный директор АО «Абашевская керамика» Олег Горчаков рассказал редактору портала PenzaInform.ru о планах открыть в Пензе центр абашевской игрушки. Он будет расположен на улице Московской, 118, за бывшим ДК имени Ф. Э. Дзержинского (ныне Богоявленский храм).

«Сейчас там находится павильон, в котором идет ремонт. В частности, будет изготовлено большое резное крыльцо. В самом центре будет зона для проведения мастер-классов по изготовлению абашевской игрушки, экспозиция и лавка пензенских сувениров. Постараемся открыть центр к Новому году», - пояснил Олег Горчаков.