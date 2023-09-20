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Культура

Пензенский планетарий украсили табличкой с названием и подсветкой

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На новом здании пензенского планетария закрепили табличку с названием и светодиодной подсветкой.

«Это был последний штрих, теперь работы завершены на 100%. Напомню, что пока сеансы проходят в тестовом режиме - 1 показ в день.

Это необходимо для того, чтобы сотрудники могли понять, какая продолжительность сеанса будет комфортна посетителям, сколько групп может посетить планетарий в день, чтобы все гости в полной мере могли оценить экспозиции и зрелище в звездном зале», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 20 сентября, на своих страницах в соцсетях.

Ранее в группе главы региона во «ВКонтакте» один из пользователей пожаловался на «темень в сквере». «Хоть бы планетарий подсветили, входная группа тоже во мраке», - написал Сергей С.

«Светильники входной группы со стороны улицы Карла Маркса были установлены в ходе реконструкции входной группы парка имени Белинского и до настоящего время не переданы на баланс парку», - ответил мужчине представитель администрации Пензы.

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Источник — фото № 1 и 2 vk.com/ov_melnichenko
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