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Культура

В «Тарханах» подготовили программу ко дню смерти Лермонтова

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27 июля (четверг), в день смерти М. Ю. Лермонтова, в музее-заповеднике «Тарханы» почтят память известного поэта, жизнь которого была связана с Пензенской землей.

По традиции все начнется с панихиды в церкви Михаила Архистратига (11:00) и возложения цветов к могиле Михаила Юрьевича (11:30).

В 11:40 у памятника Лермонтову в усадьбе пройдет митинг, участники которого вспомнят строки из произведений поэта и писателя, а также события из его короткой, но яркой и трагической жизни.

В 12:00 начнется концерт колокольного звона, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе от руководителя Московской школы церковных звонарей Ильи Дроздихина.

В Барском доме и Доме ключника устроят театрализованную экскурсию «Тут был я счастлив…», в рамках которой сотрудники музея расскажут о жизни поэта устами его родственников и современников.

В 13:45 в музейно-просветительском центре откроется выставка Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника «День возвышенья и паденья час! Наполеон Бонапарт». Публике представят уникальные экспонаты, которые позволят воссоздать портрет Наполеона Бонапарта, представить события Отечественной войны 1812 года, интересовавшей Лермонтова с детства.

«День памяти - это еще и повод открыть для себя новое о М. Ю. Лермонтове, перечитать его произведения. С 10:00 до 13:00 на территории усадьбы будет работать интерактивная площадка «Вы хотели спросить…», которая предоставит такую возможность», - уточняется на официальном сайте «Тархан».

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