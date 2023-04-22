На повышение статуса усадьбы графа Воейкова нет денег

22.04.2023 | 14:47

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель региона с вопросом, какие действия предпринимаются для включения архитектурного ансамбля усадьбы Воейкова (дворца, северного корпуса и конюшни) в перечень объектов культурного наследия федерального значения, есть ли дорожная карта и чего не хватает.

Ответ дали в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области. Архитектурный ансамбль усадьбы Воейкова в Каменке - объект культурного наследия регионального значения.

Решение об изменении категории (с региональной на федеральную) принимает Минкультуры России по согласованию с местным министерством по охране памятников. Основанием должно стать заключение государственной экспертизы, что усадьба Воейкова соответствует критериям объекта федерального значения.

В министерство документы на согласование акта такой экспертизы не поступали.

В письме также указано, что ее инициаторами могут быть как органы государственной власти или местного самоуправления, так и юридическое либо физическое лицо. При этом между заказчиком и исполнителем заключается письменный договор.

«В настоящее время у министерства отсутствует возможность финансирования экспертизы для изменения категории объекта культурного наследия регионального значения», - поясняется в документе.

13 апреля более 100 человек расчистили заросли рядом с усадьбой графа Воейкова. Именно с дворца шесть лет назад в области стартовал проект «По следам забытых усадеб».