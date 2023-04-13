Усадьбу графа Воейкова освободили от зарослей

13.04.2023 | 20:15

Отвоевать графский дворец у природы. Сотрудники министерства по охране памятников истории и волонтеры расчищали заросли рядом с усадьбой графа Воейкова. Это объект культурного наследия региона. В архитектурный ансамбль входят дворец, северный корпус и здание конюшни.

«Это история нашего города, мы не должны забывать это, должны ценить и ухаживать», - отметил волонтер Амир Нагаев.

Больше ста лет назад Владимир Воейков начал строить на территории имения резиденцию для царевича Алексея. Приближенный Николая II рассчитывал подлечить наследника минеральными водами. Революция помешала планам. В усадьбе располагались госпиталь, училище, профилакторий. На баланс администрации Каменки памятник попал в плохом состоянии. Восстановить его могли бы инвесторы - документы для них подготовлены.

«По законодательству Российской Федерации объекты культурного наследия могут использоваться практически в любых целях, если это не несет вреда зданиям и сооружениям, входящим в состав объекта. Здесь можно разместить различные объекты историко-культурного, социального, торгового назначения лишь с одним условием - это сохранение элементов, представляющих историко-культурную ценность данного ансамбля», - объяснил министр по охране памятников истории и культуры области Александр Понякин.

«Было бы здорово, если бы данный объект был включен в объекты культурного наследия федерального значения, чтобы привлечь федеральные деньги. У нас тогда получилось бы на территории Каменского района и Белинского такая замкнутая композиция: у нас есть «Тарханы», Кувака, и у нас будет усадьба Воейкова», - рассказал глава администрации г. Каменки Александр Андриянов.

Пока не решится дальнейшая судьба графских развалин, волонтеры не оставят их без внимания.

«Очень важно поддерживать и продолжать поддерживать, быть локомотивом и помощью для Каменки, потому что объект уникальный, вызывает интерес, сюда едут туристы», - сообщил руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин.

Шесть лет назад именно с дворца Воейкова в регионе стартовал проект «По следам забытых усадеб». В этой акции участвовали более ста человек.