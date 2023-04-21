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Культура

В Пензе подвели итоги конкурса «Юные таланты - за безопасность»

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Во время фотосессии участники фестиваля-конкурса «Юные таланты - за безопасность» на миг перевоплощались в пожарных. О людях этой профессии они рассказывали стихи, посвящали им танцевальные номера, рисовали тех, кто борется с огнем.

«Надо беречь свою природу, не поджигать леса и быть осторожным с электричеством», - отметила участница конкурса-фестиваля Майя Шмегеровская.

Чтобы дети знали и помнили правила пожарной безопасности, проводят много мероприятий. Одно из них - это фестиваль-конкурс. В 2023-м в нем приняли участие несколько тысяч пензенских мальчишек и девчонок.

«Их творческое вдохновение каждый раз по-новому играет и по-новому отзывается в сердцах, заставляя задуматься о безопасности нашего края, окружающих, нашей жизни. Тема пожарной безопасности, безусловно, актуальна всегда и везде», - подчеркнул председатель Пензенского областного отделения ВДПО Алексей Булыгин.

В преддверии Дня пожарной охраны подвели итоги творческого состязания. Наградили победителей в каждой номинации. Их было много, чтобы школьники могли проявить себя в разных жанрах. Готовили ребята и сольные номера, выступали и в коллективах.

«Дети, которые участвуют в наших конкурсах, очень хорошо понимают правила пожарной безопасности, особенно те, которые готовят агитбригады. Заметно, что они действительно понимают, что можно делать, что нельзя, какие номера экстренных служб», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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