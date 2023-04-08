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Культура

В Губернаторском доме открылась выставка молодых художниц

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В Губернаторском доме официальное открытие выставки «Восприятие реальности» заменил перформанс в исполнении молодых пензенских художниц Татьяны Кривошеиной и Елены Баландиной. Молодой человек в роли модели, которую в качестве холста использовали девушки, от процесса испытал минимум эмоций.

«Во-первых, холодно, во-вторых, я просто смотрю в точку», - пояснил Михаил Овчинников.

К выставке, которая открылась в рамках проекта «Вернисаж дебютантов», девушки готовились около года и постарались по максимуму представить публике свое творчество.

«Здесь есть и графика, и живопись, офорты я представила, то есть это собрание нашего восприятия реальности: как - я и как - Лена», - рассказала художница Татьяна Кривошеина.

«Мое более реалистическое, у Тани более сновидческое. У нас много перекликающихся тем, перекликающихся работ, и в целом мы один коллектив», - добавила ее коллега Елена Баландина.

На выставке «Восприятие реальности» представлено более 40 картин. Экспозиция разместилась в двух залах.

«В каждой работе художницы раскрывают свои миры, сновидения. Чем-то это похоже на обрывки дневников и старых писем. В этом смысле очень глубоко можно погрузиться в их творческий мир», - прокомментировала ведущий специалист отдела Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Карина Сычина.

За несколько лет существования проекта «Вернисаж дебютантов» более 100 пензенских художников и скульпторов смогли ознакомить любителей искусства со своим творчеством.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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