В Пензе 260 детей выступили на «Музыкальном подснежнике»

03.04.2023 | 21:32

В Пензе завершился 11-й фестиваль для детей и юношества, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В областной филармонии прошел гала-концерт лауреатов ежегодного творческого конкурса.

Леонид Старожилов - воспитанник пятой музыкальной школы. Вначале мальчик обучался игре на ударных инструментах, но через несколько лет взялся за духовые. Талантливый саксофонист стал лауреатом нынешнего конкурса, несмотря на то что является его дебютантом.

«Я впервые принимаю участие в «Музыкальном подснежнике». Очень много занимался дома с моими музыкальными родителями. И безусловно, без вмешательства моего преподавателя не обошлось», - отметил Леонид Старожилов.

Лучших исполнителей музыки, написанной величайшим русским композитором, дирижером и пианистом Сергеем Рахманиновым, определяло профессиональное жюри, в составе которого уже третий год подряд доцент кафедры специального фортепиано Астраханской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов Илья Михайлов.

«С каждым годом фестиваль становится многочисленнее, количество детей, желающих поучаствовать, продемонстрировать свои таланты, увеличивается. Качество, конечно, разное. Кто-то ярче, кто-то решает свои задачи на будущее», - отметил он.

Идейным вдохновителем творческого мероприятия из года в год является Светлана Туромшина, заслуженный работник культуры Пензенской области и председатель правления регионального союза музыкальных деятелей.

«Сегодня у нас было 270 заявок, 260 прибыли и все выступили. И есть инициатива художественных школ Пензы провести конкурс изобразительного искусства для юных художников», - рассказала Светлана Туромшина.

Лучшие работы на тему «Я вижу музыку Рахманинова» представили в фойе филармонии. А участники гала-концерта уже пакуют чемоданы. В мае они выступят в музее-заповеднике композитора в Тамбовской области.