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Культура

В Пензе особенные дети показали свои творческие способности

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Необычные дети нуждаются в особой заботе и внимании, так как сами испытывают сложность в общении и взаимодействии с другими людьми, поэтому первый творческий инклюзивный фестиваль-конкурс для ребят с расстройством аутистического спектра решили назвать «Крылья ангела». Можно было выразить себя в художественном и декоративно-прикладном творчестве, музыкальных и хореографических номерах.

«Сегодня это первый такой «запуск в космос», когда мы хотим показать, что эти дети могут, что они умеют, и они должны себя показывать, у них безграничные возможности», - сообщила организатор фестиваля-конкурса «Крылья ангела» Наталья Кудашева.

С цветами и словами благодарности педагогам, наставникам и организаторам фестиваля пришла Ирина Блинова. Ее сыну - восемь лет. Она очень рада, что нашлись творческие методы для его социализации и обучения.

«Я считаю, что у детей формируются более глубокие и яркие картинки, улучшаются мыслительные процессы, что немаловажно для обогащения словарного запаса. Таким образом, дети начинают быстрее говорить, и это способствует улучшению состояния в целом ребенка», - подчеркнула Ирина Блинова.

Фестиваль-конкурс «Крылья ангела» планируют сделать ежегодным.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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