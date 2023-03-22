Названа причина исчезновения бюста Н. В. Гоголя в Пензе

22.03.2023 | 18:36

Где же Гоголь, били тревогу некоторые горожане, оглядывая территорию у Губернаторского дома. Кто-то задавал аналогичные вопросы в интернете. В течение нескольких лет здесь стоял бюст Николая Васильевича. Памятник пропал еще осенью.

Скоро вернется, пообещал директор Пензенской картинной галереи и рассказал, что исчезновение классика связано с ноябрьским ураганом и материалом, из которого сделан бюст, - он очень легкий.

«Он не упал, а накренился, и его успели снять. Конечно, мы внимательно обследовали. Он совершенно не пострадал», - сообщил Кирилл Застрожный.

Чтобы провести полноценные восстановительные работы, пришлось ждать хорошей погоды. На место вышли художники - посмотреть, что нужно изменить в композиции перед окончательной установкой.

«Мы так и планировали к 25 марта, ко Дню работника культуры, обновить этот бюст и установить его на новое, более прочное крепление. Получается, мы еще раз ко Дню работника культуры сделаем какое-то знаменательное событие», - рассказал Кирилл Застрожный.