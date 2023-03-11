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Культура

Пензенские юные таланты показали себя на фестивале-конкурсе

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Участники XII Международного фестиваля-конкурса «Звездное время» продемонстрировали свои таланты компетентному жюри. От взгляда опытных педагогов не ускользнуло ничего.

«В первую очередь - исполнительское мастерство, как ребенок ведет себя на сцене, как он умеет пользоваться всеми ее точками. Костюм, музыкальное сопровождение и, конечно, постановка хореографа», - перечислила председатель жюри Наталья Захаренко (г. Москва).

Для юных участников театра пластики и танца «Барокко» фестиваль - первый в жизни, своеобразное боевое крещение. Дети подготовили два номера - «Жемчужина с изъяном» и «Портрет как привет».

«Конкурсы нужны, чтобы снять некий мандраж, набраться опыта. Как правило, на первом концерте чего только не бывает: и слетает юбка, и застревают на сцене. Мы стараемся участвовать в конкурсах, чтобы «обкатать» номера», - пояснила художественный руководитель театра Альфия Чатаева.

За победу в различных номинациях конкурса (современный, эстрадный, народный танец, цирковой жанр, акробатика, театральное искусство) боролись около 200 участников. Лучшие получили дипломы и памятные кубки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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