В Пензе выступил балалаечник, занесенный в Книгу рекордов

Большой концерт в Пензе дал Алексей Архиповский. Музыкант, выступавший на крупнейших площадках всего мира, сыграл для зрителей на балалайке.
Артист вышел на сцену один, без яркого костюма, выступил без дополнительных аранжировок - только он и его инструмент. Из трех струн виртуоз извлек всю палитру звуков. Услышать такое исполнение - настоящее редкость.
Определенную загадочную атмосферу создавало и световое оформление концерта. Никаких ярких цветов или вспышек - все внимание зрителя сосредоточено на сцене и завораживающей музыке.
Алексей Архиповский занесен в Книгу рекордов России как лучший балалаечник мира.
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