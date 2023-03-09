В Пензе выступил балалаечник, занесенный в Книгу рекордов

09.03.2023 | 19:29

Большой концерт в Пензе дал Алексей Архиповский. Музыкант, выступавший на крупнейших площадках всего мира, сыграл для зрителей на балалайке.

Артист вышел на сцену один, без яркого костюма, выступил без дополнительных аранжировок - только он и его инструмент. Из трех струн виртуоз извлек всю палитру звуков. Услышать такое исполнение - настоящее редкость.

Определенную загадочную атмосферу создавало и световое оформление концерта. Никаких ярких цветов или вспышек - все внимание зрителя сосредоточено на сцене и завораживающей музыке.

Алексей Архиповский занесен в Книгу рекордов России как лучший балалаечник мира.