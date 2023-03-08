Марте Серебряковой сделали неожиданный подарок на концерте

08.03.2023 | 20:56

На день рождения цветы принято дарить имениннице. Но Марта Серебрякова сама вышла к зрителю с большой корзиной тюльпанов.

Известнейшая пензенская исполнительница свой день рождения каждый год отмечает на сцене. Это традиция, которая появилась девять лет назад. Артистка старается ее не нарушать.

«Я очень рада, что родилась в этот весенний день, где сочетается море красоты. Я не знаю, как это передать, настолько концентрация становится велика, что мы все с вами наполняемся ею и нам хватает еще на целый год», - отметила артистка.

Она выступает вместе с ансамблем народных инструментов «Губерния». Марта Серебрякова и этот коллектив - давние друзья не только на сцене, но и в жизни.

«Работается всегда у нас творчески. Берем новые произведения, их доделываем, перерабатываем, под себя переделываем, чтобы это было наше лицо. Хочется показать свое творчество, сегодня будет много новых произведений, песен», - рассказал художественный руководитель ансамбля «Губерния» Эдуард Пятунин.

Среди них и романс «Белилицы-румяницы» С. В. Рахманинова.

Свободных мест в зале практически не осталось. Насладиться творчеством и поздравить Марту Серебрякову, пришли более тысячи пензенцев. Кто-то с подарками, и довольно необычными, например велосипедом.

«Я даже не знаю, как отреагировать, честно. Спасибо большое! Я поняла, это тонкий намек, что мне пора спортом заниматься», - посмеялась Марта.

Самые любимые песни зал пел вместе с артистами.