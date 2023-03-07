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Культура

В Пензе открылась выставка «Женский гений в живописи»

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Создать такое под силу только настоящей женщине, с ее особо тонким восприятием окружающего. Из детства взяла сюжет для своей картины «Пасха» Наталья Сюзева. На полотне изображены две девушки - родственницы художника.

«В советские времена официально Пасху не праздновали, но в деревне все традиции были сохранены, тем более мои родственники были старообрядцы. Ощущение чего-то тайного и сказочного одновременно всегда присутствовало», - рассказала Наталья Сюзева.

Выставка «Женский гений в живописи» открылась в двух залах Губернаторского дома. Представленные 23 работы созданы представительницами пензенской художественной школы.

«Когда смотришь на эти картины, понимаешь, что написано женской рукой, то есть прежде всего чувствами», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Также для посетителей выставки сотрудники картинной галереи устроили лекторий с просмотром слайдов и рассказом о жизни и творчестве женщин - художников и скульпторов, живших в разные эпохи.

«То, что я посмотрела, на меня все произвело впечатление очень незаурядное», - отметила посетительница выставки Светлана Родькина.

Насладиться «Женским гением в живописи» можно будет в течение ближайшего месяца. Эмоции от просмотра работ наверняка останутся надолго.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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