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Культура

В Пензе исполнили произведения лучших композиторов мира

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Произведения лучших композиторов мира в исполнении пензенских артистов прозвучали на концерте в органном зале. Его посвятили женщинам. Первой поздравила милых дам солистка областной филармонии Софья Семьянова.

«Сегодня очень хорошая погода, поэтому как раз такое весеннее настроение. Приятный день, когда все стремятся поднять друг другу настроение», - отметила органистка.

Выступил и творческий коллектив «Экспромт». Его часть программы стала своеобразной альтернативой помпезному и мощному органу. В итоге получился яркий весенний музыкальный букет.

«Хотелось бы для женщин такую программу: инструментальные вещи, как танго, например, и песни «Грустить не надо», «Возьми меня с собой», или гитара та же, например, чтобы это было интересно, немного ностальгии и где-то современная нотка тоже», - рассказала заслуженная артистка РФ Людмила Лузгина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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