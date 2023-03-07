Сетевое издание|18+|Вторник|7 мар 2023|20:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе артист Константин Жуков сыграл джаз на баяне

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В «Доме Бадигина» зазвучал целый оркестр, который уместился в одном баяне. Таких в Пензе больше нет.

«Его лет 15 тому назад изобрели, совместное производство Америки, Канады, Италии и Японии. Это как бы компьютер, в который забиты все натуральные звуки разных инструментов», - объяснил артист Константин Жуков.

Раньше он играл на обычном баяне, не цифровом. А начинал с участия в духовом оркестре - был такой в Сосновоборске, где рос будущий артист.

«Маленьким еще играл на альтушке, а потом захотел баян. Продал теленка и купил баян в 6-м классе», - поделился музыкант.

Вот так одна коровья жизнь определила дальнейшую судьбу Константина. А переход на цифровой инструмент помог расширить репертуар.

Для концерта в арт-пространстве в честь приближающегося Международного женского дня Константин подобрал универсальную программу. Здесь и классические произведения М. И. Глинки, В.-А. Моцарта, П. И. Чайковского, и джаз - нельзя не дать возможности баяну звучать саксофоном.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте