В Пензе артист Константин Жуков сыграл джаз на баяне

07.03.2023 | 19:46

В «Доме Бадигина» зазвучал целый оркестр, который уместился в одном баяне. Таких в Пензе больше нет.

«Его лет 15 тому назад изобрели, совместное производство Америки, Канады, Италии и Японии. Это как бы компьютер, в который забиты все натуральные звуки разных инструментов», - объяснил артист Константин Жуков.

Раньше он играл на обычном баяне, не цифровом. А начинал с участия в духовом оркестре - был такой в Сосновоборске, где рос будущий артист.

«Маленьким еще играл на альтушке, а потом захотел баян. Продал теленка и купил баян в 6-м классе», - поделился музыкант.

Вот так одна коровья жизнь определила дальнейшую судьбу Константина. А переход на цифровой инструмент помог расширить репертуар.

Для концерта в арт-пространстве в честь приближающегося Международного женского дня Константин подобрал универсальную программу. Здесь и классические произведения М. И. Глинки, В.-А. Моцарта, П. И. Чайковского, и джаз - нельзя не дать возможности баяну звучать саксофоном.